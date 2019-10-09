شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تقلص مكاسبها لكنها تغلق على ارتفاع بعد محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم مدعومة بالتفاؤل في الأسواق العالمية حيال المفاوضات التجارية المرتقبة بين الولايات المتحدة والصين، وذلك رغم ما كشف عنه محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي من معلومات.



وأعربت الصين عن استعدادها للتوصل إلى اتفاق تجاري محدود مع أمريكا شريطة عدم فرض المزيد من الرسوم الجمركية متعهدة بشراء كميات كبيرة من المنتجات الزراعية الأمريكية.



من جانبه، أكد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على إمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري مع بكين قبيل انطلاق جولة جديدة من المفاوضات يومي الخميس والجمعة.



من ناحية أخرى، أظهرت فاعليات اجتماع البنك المركزي (الذي عقد الشهر الماضي) انقساما بين أعضاء الاحتياطي الاتحادي حيال المزيد من الخفض في معدل الفائدة كما أعربوا عن مخاوفهم إزاء الاقتصاد الأمريكي بسبب الحرب التجارية وضعف استثمارات الشركات والتضخم.

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وفي سوق الخام، انخفض سعر "ويست تكساس" بنسبة 0.1% وأغلق عند 52.5 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 53.7 دولار وأقل سعر عند 52.3 دولار.



وارتفع "برنت" 0.1% مغلقا عند 58.32 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 59.3 دولار وأقل سعر عند 57.9 دولار.



وفي ختام التعاملات، ارتفع "داو جونز" بنسبة 0.7% (ما يعادل 182 نقطة) إلى 26346 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 26424 نقطة وأقل مستوى عند 26249 نقطة.



وارتفع "ناسداك" 1% (ما يعادل 80 نقطة) إلى 7903 نقاط، وسجل أعلى مستوى عند 7930 نقطة وأقل مستوى عند 7873 نقطة.



أما "إس أند بي 500"، فقد ارتفع بنسبة 0.9% (ما يعادل 26 نقطة) إلى 2919 نقطة، وسجل أعلى مستوى في الجلسة عند 2929 نقطة وأقل مستوى عند 2907 نقاط.