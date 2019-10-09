شكرا لقرائتكم خبر عن الإثيريوم تقفز بأكثر من 8% وتجتاز حاجز 190 دولاراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الإثيريوم بشكل قوي خلال تعاملات اليوم في ظل انتعاش الطلب على العملات الرقمية تزامنا مع صعود أسواق الأسهم والتفاؤل حيال المفاوضات التجارية بين أمريكا والصين رغم القلق المتصاعد حيال "ليبرا".



وسوف تنطلق جولة جديدة من المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين يومي الخميس والجمعة وسط ترقب لإمكانية التوصل إلى اتفاق من عدمه بين البلدين.



وتعالت الأصوات المطالبة بحظر العملة الرقمية "ليبرا" التي تنوي "فيسبوك" طرحها في العام المقبل وسط قلق من تهديدها للنظام المالي العالمي واستغلالها في تمويل الإرهاب وغسل الأموال.

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وطالب وزير المالية الفرنسي "برونو لومير" اليوم بحظر "ليبرا" في دول الاتحاد الأوروبي بسبب تهديدها لسيادة العملات في دول التكتل الموحد.



وسوف يمثل المدير التنفيذي لـ"فيسبوك" "مارك زوكربيرج" أمام لجنة الخدمات المالية لمجلس النواب الأمريكي في وقت لاحق هذا الشهر للإدلاء بشهادته في الأضرار التي تشكلها "فيسبوك" على النظام المالي وقطاع الإسكان.



وعلى صعيد التعاملات، قفزت "الإثيريوم" بحلول الساعة 20:50 بتوقيت جرينتش بنسبة 8.1% إلى 193 دولارا، وسجلت أعلى سعر عند 195.4 دولار وأقل سعر عند 179.1 دولار.