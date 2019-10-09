شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "جوجل" يرتفع مع انتعاش القطاع التكنولوجي وإعلان الشركة تطوير جوال بتقنية حديثة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "ألفابت" المالكة لمحرك البحث الإلكتروني "جوجل" بالتزامن مع انتعاش القطاع التكنولوجي في جلسة الأربعاء فضلا عن إعلان الشركة العمل على تطوير نسخة جديدة من الجوال "بيكسل" تدعم شبكة الجيل الخامس للاتصالات "5 جي".



وتنضم "جوجل" إلى عدد من شركات التكنولوجيا العالمية التي تريد اللحاق بركب تكنولوجيا الجيل الخامس من الاتصالات.

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ومن بين هذه الشركات "هواوي" الصينية و"سامسونج" الكورية الجنوبية كما ألمحت "آبل" الأمريكية هي الأخرى إلى تطوير "آيفون" يدعم هذه التكنولوجيا الحديثة ربما سيظهر في حدث الشركة خلال سبتمبر/أيلول عام 2020.



وعلى الأرجح سوف تظهر النسخة الأحدث الداعمة لشبكة "5 جي" من "جوجل"" في العام القادم وسط توقعات بجذب عدد كبير من المستهلكين الراغبين في تجربة هذه الشبكة فائقة السرعة في نقل البيانات والإنترنت.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "ألفابت" بنسبة 1.1% إلى 1202.4 دولار، وسجل أعلى سعر عند 1208.4 دولار وأقل سعر عند 1198.1 دولار.