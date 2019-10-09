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شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "فيسبوك" يرتفع رغم استدعاء "زوكربيرج" للشهادة أمام مجلس النواب الأمريكي والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "فيسبوك" خلال تعاملات اليوم على الرغم من الإعلان عن استدعاء المدير التنفيذي لشبكة التواصل الاجتماعي "مارك زوكربيرج" للمثول أمام الكونجرس الأمريكي للإدلاء بشهادته.
وقالت رئيسة لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأمريكي "ماكسين ووترز" إن "زوكربيرج" سيمثل للشهادة في الثالث والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
وأضافت بأن تصريحات وشهادة "زوكربيرج" سوف تركز على مدى الأضرار التي سببتها "فيسبوك" للنظام المالي وقطاع الإسكان في الولايات المتحدة.
وتخشى العديد من الجهات التنظيمية حول العالم من العملة الرقمية "ليبرا" التي تنوي "فيسبوك" إصدارها في العام المقبل.
وأطلق وزير المالية الفرنسي "بروونو لومير" اليوم تحذيرات شديدة اللهجة قبيل إطلاق "ليبرا" مشيرا إلى أنه يجب حظر هذه العملة الرقمية في الاتحاد الأوروبي لكونها تهدد السيادة النقدية للدول.
وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "فيسبوك" بحلول الساعة 19:50 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.2% إلى 179.9 دولار، وسجل أعلى سعر عند 180.7 دولار وأقل سعر عند 177.9 دولار.
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