شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على ارتفاع مع تحول الأنظار نحو المفاوضات التجارية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم مستفيدة من إقبال المستثمرين على المعادن النفيسة كتحوط قبيل انطلاق المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



وسوف تستمر هذه المفاوضات على مدار يومي الخميس والجمعة في واشنطن بين وفدين تجاريين من البلدين.



وكانت تقارير قد تحدثت عن أن الصين على استعداد للتوصل إلى اتفاق تجاري محدود مع الولايات المتحدة شريطة عدم فرض المزيد من الرسوم الجمركية مع التعهد بشراء كميات كبيرة من المنتجات الزراعية الأمريكية.

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ومنذ قليل، صدر محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي (المنعقد في سبتمبر/أيلول) وأظهر أن معظم أعضاء البنك المركزي قلقون إزاء الاقتصاد وزيادة مخاطر تعرضه للركود كما كشف عن انقسام حول المزيد من خفض الفائدة.



وفي سياق آخر، استقر مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:08 بتوقيت جرينتش عند 99.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.1 نقطة وأقل مستوى عند 98.9 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار الفضة عقود تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.6% إلى 17.81 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر اليوم عند 18 دولارا وأقل سعر عند 17.72 دولار.