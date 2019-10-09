شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الجنيه الإسترليني خلال تعاملات اليوم بشكل سلبي أمام العملة الأمريكية في ضوء استمرار عدم اليقين إزاء خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي سواء باتفاق أو بدونه.



ومن المنتظر حتى الآن تنفيذ "بريكست" نهاية الشهر الجاري، ولم يتم بعد الحديث عن أي اتفاق أو صفقة تلوح في الأفق بين لندن وبروكسل.

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ويصر رئيس وزراء بريطانيا "بوريس جونسون" على تحقيق رغبة المواطنين وتنفيذ الخروج في موعده، بينما يريد البرلمان تأجيل "بريكست" حتى نهاية يناير/كانون الثاني عام 2020 حال عدم التوصل إلى اتفاق.



وفي سياق آخر، لا تزال الأسواق في انتظار جولة جديدة من المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين يومي الخميس والجمعة هذا الأسبوع لبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري.



وعلى صعيد التعاملات، استقر الجنيه الإسترليني أمام الدولار بحلول الساعة 19:02 بتوقيت جرينتش عند 1.2211، وسجل أعلى سعر عند 1.2291 وأقل سعر عند 1.2162.