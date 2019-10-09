شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع الاحتياطي الاتحادي يظهر انقساما بشأن المزيد من خفض الفائدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت وقائع ما دار في اجتماع البنك المركزي الأمريكي الشهر الماضي أن بعض الأعضاء متخوفين حيال أن الأسواق تتوقع خفضا للفائدة بأكثر مما ينوي البنك تنفيذه.



وكشفت مناقشات الاجتماع أيضا عن انقسام حاد بين الأعضاء حيال المزيد من الخفض في معدل الفائدة بعد خفضها مرتين هذا العام.



ويتوقع محللون بالأسواق أن البنك المركزي سيستمر في خفض الفائدة للمرة الثالثة هذا العام في اجتماع أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

Advertisements



ونتيجة لسوء الفهم الذي يراه الأعضاء، كشف الاجتماع عن أن لجنة السوق المفتوحة بالبنك ربما تسعى لتوضيح توقعات السياسة النقدية في الفترة القادم.



وألمح الاحتياطي الاتحادي في اجتماع أيضا إلى تباطؤ النمو الاقتصادي بحيث زادت خطورة وقوعه تحت وطأة الركود نتيجة احتدام الحرب التجارية بين أمريكا والصين وضعف التضخم وضعف استثمارات الأعمال ونشاط الصناعات التحويلية.



كان الاحتياطي الاتحادي قد خفض الفائدة في اجتماع سبتمبر/أيلول ربع نقطة إلى النطاق ببين 2% و1.75%.