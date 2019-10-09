شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع وسط استقرار الدولار وترقب المفاوضات التجارية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم وسط استقرار الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وترقب جولة جديدة من المفاوضات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.



وسوف يبدأ مسؤولون من الولايات المتحدة والصين غدا مفاوضات لمحاولة حل النزاع التجاري بين البلدين.



وتسود حالة من عدم اليقين بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق بعد خطوات تصعيدية من واشنطن مؤخراً.

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ونقلت "بلومبيرج" عن مسؤولين في الحكومة الصينية قولهم إن بلادهم على استعداد للتوصل إلى اتفاق محدود وجزئي مع أمريكا لكن شريطة عدم فرض واشنطن المزيد من الرسوم الجمركية.



كان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد أكد على أنه من الممكن جدا التوصل إلى اتفاق تجاري مع الجانب الصيني.



وفي سياق متصل، استقر مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:08 بتوقيت جرينتش عند 99.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.1 نقطة وأقل مستوى عند 98.9 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار الذهب عقود تسليم ديسمبر /كانون الأول بنسبة 0.6% إلى 1512.8 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 1516.9 دولار وأقل سعر عند 1505.1 دولار.