شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار الدولار قبيل صدور محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار أمام عدد من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم وسط ترقب في الأسواق عن كثب لصدور محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي.



وكان رئيس البنك المركزي "جيروم باول" قد أكد أمس أنه سيتم الإعلان قريبا عن مشتريات على سندات قصيرة الأجل – وليس طويلة الأجل – من أجل زيادة السيولة والاحتياطيات لدى البنوك وصناديق التحوط وتجنب أي قيود على التمويل في النظام المالي.



وأضاف "باول" بأن هذه الإجراءات تهدف لسد أي فجوة في التمويل وليست بمثابة برنامج تيسير كمي طارئ كما ادعى البعض بالأسواق.

Advertisements



وسوف يعلن الاحتياطي الاتحادي بعد قليل عن محضر اجتماعه الذي عقد الشهر الماضي وأسفر عن خفض الفائدة للمرة الثانية هذا العام ومنذ الأزمة المالية العالمية.



ويريد المحللون والمستثمرون معرفة ما دار من مناقشات في الاجتماع للحصول على إشارات تتعلق بالسياسة النقدية.



وعلى صعيد التعاملات، استقر مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:28 بتوقيت جرينتش عند 99.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.1 نقطة وأقل مستوى عند 98.9 نقطة.