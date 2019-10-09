شكرا لقرائتكم خبر عن "برنت" يعزز مكاسبه على الرغم من زيادة المخزونات الأمريكية للأسبوع الرابع على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم وزادت مكاسبها على الرغم من صدور بيانات كشفت عن زيادة مخزونات الخام في الولايات المتحدة للأسبوع الرابع على التوالي.



كان معهد البترول الأمريكي قد أعلن أمس في بيانات أولية ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بنحو 4.1 مليون برميل في الأسبوع الماضي.



أما البيانات الرسمية، فقد كشفت عنها إدارة معلومات الطاقة اليوم وأظهرت ارتفاع مخزون النفط في البلاد بحوالي 2.9 مليون برميل في الأسبوع الماضي مقارنة بتوقعات بزيادة قدرها 2.4 مليون برميل.

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وفي سياق آخر، استقر مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 16:53 بتوقيت جرينتش عند 99.1 نقطة، وسجل اعلى مستوى عند 99.1 نقطة وأقل مستوى عند 98.9 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "ويست تكساس" بحلول الساعة 16:47 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.2% إلى 53.2 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 53.7 دولار وأقل سعر عند 52.3 دولار.



وصعد "برنت" بنسبة 1.1% إلى 58.8 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 59.3 دولار وأقل سعر عند 57.9 دولار.