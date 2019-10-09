شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يستقر إيجابياً مع الطلب على أصول المخاطرة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بشكل إيجابي خلال تعاملات اليوم في ظل ترقب في الأسواق للمفاوضات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم فضلاً عن صدور محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي.



وكان البنك المركزي الأسترالي قد أكد تلميحه نحو المزيد من الخفض في معدل الفائدة في الفترة القادمة من أجل خفض معدل البطالة وتحفيز النمو الاقتصادي.



وسوف يكشف الاحتياطي الاتحادي في وقت لاحق اليوم عما جرى من مناقشات في اجتماع سبتمبر/أيلول الماضي والذي قرر البنك المركزي من خلاله خفض معدل الفائدة للمرة الثانية هذا العام ومنذ الأزمة المالية العالمية.

Advertisements



وفي سياق متصل، سيلتقي مفاوضون من الولايات المتحدة والصين غدا لبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري بين البلدين وإنهاء قرارات الرسوم الجمركية.



وأكد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على أنه لا يزال متفائلاً بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين.



وعلى صعيد التعاملات، استقر الدولار الأسترالي أمام العملة الأمريكية بحلول الساعة 16:28 بتوقيت جرينتش عند 0.6727، وسجل أعلى سعر عند 0.675 وأقل سعر عند 0.6723.