شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية للأسبوع الرابع على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت بيانات رسمية صادرة عن إدارة معلومات الطاقة ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بحوالي 2.9 مليون برميل إلى 425.6 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، بينما توقع محللون زيادة بحوالي 2.4 مليون برميل.



وكشفت البيانات عن انخفاض مخزون البنزين بـ1.2 مليون برميل إلى 228.8 مليون برميل، في حين تراجع مخزون المقطرات بـ3.9 مليون برميل إلى 127.3 مليون برميل.



وكان معهد البترول الأمريكي قد أعلن أمس في بيانات أولية ارتفاع مخزونات الخام في البلاد بحوالي 4.1 مليون برميل في الأسبوع الماضي.