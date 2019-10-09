شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الأسهم الأمريكية مع تحول الأنظار نحو محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم وسط ترقب عن كثب لمحضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي الذي سيصدر في وقت لاحق اليوم.



ويريد المحللون الوقوف على ما دار من مناقشات داخل أروقة البنك المركزي في الشهر الماضي خلال اجتماع تمخض عنه قرار بخفض معدل الفائدة للمرة الثانية منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008.

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ومن ناحية أخرى، سوف يلتقي مسؤولون من الولايات المتحدة والصين غدا على طاولة المفاوضات لبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري ينهي حالة النزاع القائم بين البلدين.



وكان رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" قد صرح أمس بأن نمو الاقتصاد الأمريكي يمكن أن يستمر كما أن معدل التضخم يتجه نحو المستهدف، ورغم ذلك، هناك مخاطر تلوح في الأفق.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "داو جونز" بحلول الساعة 14:52 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% (ما يعادل 150 نقطة) إلى 26312 نقطة، كما ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.9% (ما يعادل سبعين نقطة) إلى 7893 نقطة، في حين ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.7% (ما يعادل 21 نقطة) إلى 2913 نقطة.