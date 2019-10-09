شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذرة ترتفع للجلسة الثالثة على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذرة خلال تعاملات اليوم للجلسة الثالثة على التوالي في ظل تباطؤ موسم الحصاء بالولايات المتحدة والترقب في الأسواق لجولة جديدة من المفاوضات التجارية.



واستفادت الصويا من مشتريات الصين والقلق من تأجيل الزراعات في البرازيل التي تعد أكبر دولة مصدرة لهذا المحصول في العالم.



وذكرت وزارة الزراعة الأمريكية أن 15% من محاصيل الذرة سوف يتم حصادها، وهو ما يعد دون توقعات بحصاد ما يقرب من 27%.

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وأضافت الوزارة أن 56% من محصول الذرة كان في حالة من جيدة إلى ممتازة – أي أيضا دون توقعات الأسواق.



وسوف تنطلق جولة جديدة من المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين يومي الخميس والجمعة هذا الأسبوع بهدف التوصل إلى اتفاق.



وتترقب الأسواق إشارات من هذه المفاوضات تتحدث عن عزم الصين شراء كميات أكبر من المنتجات الزراعية الأمريكية.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الفورية للذرة في بورصة شيكاغو بحلول الساعة 14:14 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 296.5 دولار للبوشل، وسجل أعلى سعر عند 397.2 دولار وأقل سعر عند 393 دولارا.