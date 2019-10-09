شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تبلغ ذروة أسبوعين بدعم تراجع الدولار قبل محضر البنك الفيدرالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتوسع مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى أسبوعين ،بدعم تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات ،وذلك قبل صدور محضر الاجتماع الأخير للبنك الفيدرالي الاتحادي.

ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 1.3% إلى مستوي 17.95$ للأوقية الأعلى منذ 26 أيلول/سبتمبر الماضي ، من مستوي الافتتاح عند 17.72$ ، وسجلت أدنى مستوى عند 17.66$.

حقق المعدن الأبيض"الفضة"بالأمس ارتفاعا بنسبة 1.8% ، فى أول مكسب خلال أربعة أيام ، بعدما أدت التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ،إلى تسارع الطلب على الأصول الاستثمارية الآمنة.

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تراجع مؤشر الدولار يوم الأربعاء بنسبة 0.2% ، عاكسا هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية،الأمر الذي يدعم ارتفاع أسعار الفضة والمعان الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

يأتي هذا التراجع فى مستويات الدولار ،تحت ضغط تزايد احتمالات خفض الفائدة الأمريكية للمرة الثالثة خلال هذا العام ،خاصة عقب التصريحات الأخيرة لرئيس البنك الفيدرالي الاتحادي "جيروم باول".

قال باول أن المركزي الأمريكي منفتح على المزيد من التخفيضات فى أسعار الفائدة لتجنب المخاطر الاقتصادية العالمية ،مشير إلى أن البنك سيتصرف حسب الحاجة ،مع التأكيد على أن التوسع الاقتصادي سيستمر.

ومن أجل إعادة تقييم تلك الاحتمالات ،ينتظر المستثمرين تصريحات أخرى من جيروم باول بحلول الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش ،بالإضافة إلى صدور محضر الاجتماع الأخير للبنك الفيدرالي الاتحادي بحلول الساعة 18:00 جرينتش.