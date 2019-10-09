تفاصيل وشروط وموعد حجز وحدات " سكن مصر" في 7 مدن جديدة

الموجز



تبدأ وزارة الإسكان يوم الإثنين المقبل الذي يوافق الخامس عشر من أكتوبر، حجز الوحدات الجديدة لمشروع سكن مصر، وهو يحظى باهتمام عدد كبير من المواطنين، وتقدم "الوطن" لقرائها تفاصيل الوحدات المطروحة في سكن مصر، والشروط والأوراق المطلوبة كالتالي:

أسعار المتر في مشروع سكن مصر

- طبقًا لكراسة الشروط التي طرحتها وزارة الإسكان فإن سعر المتر يتراوح ما بين 3400 إلى 7655 جنيه للمتر، حسب المدينة.

- تطرح الوزارة وحدات سكنية لسكن مصر في 7 مدن جديدة، بأسعار تختلف من مدينة إلى أخرى وهي مقسمة كالاتي:

سعر المتر في مدينة القاهرة الجديدة 7655 جنيها.

بينما في مدينة العبور 6070 جنيها للمتر.

6870 جنيها في مدينة المنصورة الجديدة.

في مدينة المنيا الجديدة وصل سعر المتر لـ3400 جنيه.

في مدينة بدر كان سعر المتر 4980 جنيها.

6380 جنيه للمتر في مدينة أكتوبر الجديدة.

3440 جنيه للمتر في مدينة غرب قنا.

شروط التقديم في مشروع سكن مصر

وضعت الوزارة مجموعة من الشروط يجب أن تتوفر في الشخص المتقدم للحصول على وحدة سكنية بمشروع سكن مصر وهي:

- أن يكون شخص طبيعي، مصري الجنسية.

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- ألا يقل عمره عن 21 عام.

كما أن الشقق المعروضة للبيع هي بهدف السكن فقط، ولا يحق للمشترى تغير الاستخدام.

خطوات حجز الوحدات السكنية بمشروع سكن مصر

يتم استيفاء استمارة بيانات بكل دقة، مع التأكيد على كتابة اسم ومسلسل المنطقة والدور والمساحة، وكتابة البيانات الشخصية لمقدم الطلب، حيث لن يلتفت للاستمارة غير كاملة البيانات.

في نهاية مراجعة البيانات يظهر رقم الاستمارة على الشاشة، وهو الرقم الذي سيتم استخدامه كرقم حساب لتحويل مبلغ جدية الحجز إليه.

يقوم المشتري بتسديد مبلغ جدية الحجز والذي يختلف من مدينة لأخرى.

طريقة سداد قيمة الوحدة في سكن مصر

تبدأ التعاملات المالية من خلال دفع مبلغ جدية حجز - يختلف من مدينة إلى أخرى- ويمكن الدفع بشيك معتمد أو تحويل مصرفي بالسويفت أو الـACH، لحساب بنك التعمير والإسكان (سويفت كود HDBKEGCAXXX) حساب رقم 1771100010001EGP.

على أن يتضمن التحويل البيانات التالية: (اسم المتقدم للحجز رباعي، رقم بطاقة الرقم القومي 14 رقماً، والمدينة المراد الحجز بها).

في حالة رسو القرعة يُستكمل سداد جدية الحجز إلى 20% من إجمالي ثمن الوحدة المخصصة للفائز بالإضافة إلى (1% من ثمن الوحدة مصاريف إدارية + 0.5 % من ثمن الوحدة لحساب مجلس الأمناء)، وذلك خلال شهر من تاريخ بدء الحجز القرعة العلنية لوحدات كل مدينة.

طريقتان لسداد قيمة الشقق في سكن مصر

يتم سداد باقي ثمن الوحدة وقدره 80% من إجمالي الثمن طبقاً للآتي:

6 دفعات ربع سنوية خلال عام ونصف من تاريخ إجراء القرعة والتخصيص، بحيث تستحق الدفعة الأولى بعد 3 أشهر من تاريخ القرعة وبواقع 10 آلاف جنيه لكافة المساحات.

يتم سداد نسبة 10% من ثمن الوحدة دفعة التعاقد واستلام، تسدد في الموعد المحدد للاستلام وفقاً لإخطار العميل بذلك مع تقديم شيكات آجلة بباقي ثمن الوحدة وفقا لأحد البديلين:

الأول: السداد على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 5 سنوات بدون فوائد بعدد 20 قسطاً، ويبدأ سداد القسط الأول بعد 3 أشهر من الموعد المحدد لإخطار العميل بالاستلام.

الثاني: السداد على أقساط ربع سنوية متساوية بدون فوائد يستحق القسط الأول منها بعد 3 أشهر من الموعد المحدد للاستلام وفقا لإخطار العميل ولحين الحصول على موافقة جهة التمويل ولمن تنطبق عليهم الشروط والضوابط والضمانات وفقاً لقانون التمويل العقاري 148 لسنة 2001 وتعديلاته ولائحته التنفيذية وقرارات البنك المركزي الصادرة في هذا الشأن، والسياسة الائتمانية المعمول بها لدى البنوك المشاركة فى تمويل مشترى الوحدات، وتتم دراسة الراغب في التمويل ومنحه التمويل طبقاً لما تسفر عنه نتيجة دراسة المنح.