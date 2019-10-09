شكرا لقرائتكم خبر عن الإكوادور توقف خط أنابيب نفط رئيسيا بسبب الاحتجاجات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
قالت وزارة الطاقة الإكوادورية إن شركة النفط الوطنية أوقفت العمليات في منظومة خط الأنابيب العابر للإكوادور اليوم الأربعاء بعد أن تسببت احتجاجات على إجراءات التقشف الاقتصادي في تراجع إنتاج بعض الحقول المغذية للخط.
وأوضحت الوزارة في بيان أن خط أنابيب شركة بترو-إكوادور، الذي ينقل في الظروف العادية 360 ألف برميل يوميا إلى ساحل المحيط الهادي، أُغلق في الساعة الواحدة ظهرا (1800 بتوقيت جرينتش).
وأضافت أنها تدرس إعلان حالة القوة القاهرة في العقود الخارجية بسبب تأخيرات محتملة في التسليمات.
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