شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 9- 10-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 9-10-2019.

إيقاف تداول 8 شركاتقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 8 شركات لمدة 10 دقائق خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، لتجاوزها نسبة 5% ارتفاعاً أو انخفاضاً. إيقاف تداول 8 شركاتقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 8 شركات لمدة 10 دقائق خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، لتجاوزها نسبة 5% ارتفاعاً أو انخفاضاً.

والشركات التى تم إيقاف تداولها هى النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، حديد عز، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعى، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، الأهرام للطباعة والتغليف، العامة لاستصلاح الأراضى والتنمية والتعمير، قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، العربية لمنتجات الألبان-آراب ديرى.

البورصة تخسر 6.6 مليار جنيه أنهت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء، وسط انخفاض فى أحجام التداول، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 6.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 715.086 مليار جنيه. البورصة تخسر 6.6 مليار جنيه أنهت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء، وسط انخفاض فى أحجام التداول، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 6.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 715.086 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 157.5 مليون ورقة مالية بقيمة 536 مليون جنيه، عبر تنفيذ 20 ألف عملية لعدد 171 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 80.81% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.07%، والعرب على 7.12% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 27.50% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.49%.

ومال صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 1.6 مليون جنيه، 13.6 مليون جنيه، 55.7 مليون جنيه، على التوالى، فيما مال صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 60.8 مليون جنيه، 1.1 مليون جنيه، 8.9 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 14182 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 2031 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 17069 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 5259 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 524 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 1397 نقطة، فيما صعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.01% ليغلق عند عند مستوى 456 نقطة.

وارتفعت أسهم 35 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 93 شركة، ولم تتغير مستويات 43 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- الأهرام للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 8.350 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.91%

- قناة السويس لتوطين التكنولوجيا بسعر إغلاق 24.910 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.91%

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- شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعى-نيوداب بسعر إغلاق 7.810 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.83%

- الشمس للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 4.240 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.69%

- السعودية المصرية للاستثمار والتمويل بسعر إغلاق 26.540 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.63%



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- العربية لمنتجات الألبان-آراب ديرى-باندا بسعر إغلاق 4.700 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.96%

- النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية بسعر إغلاق 33.090 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.27%

- العامة لاستصلاح الأراضى والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 9.630 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.96%

- العقارية للبنوك الوطنية للتنمية بسعر إغلاق 4.570 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.77%

- حديد عز بسعر إغلاق 11.800 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.99%