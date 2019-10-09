شكرا لقرائتكم خبر عن بنك أوف أمريكا يستنفذ فرصه الإيجابية – تحليل – 09-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ينخفض سهم بنك أوف أمريكا BANK OF AMERICA CORPORATION (BAC) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، بتأثير من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماص السابقة ، وسط محاولاته المستمرة البحث عن قاع صاعد قد يساعده على اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي ليستعيد تعافيه ، في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه صاعد بالمدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، والذي اقترب من الاستناد إليه ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية . لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 27.16 ، ليستهدف أولى مستويات المقاومة 28.61 . الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة : مرجح ارتفاعه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بنك أوف أمريكا يستنفذ فرصه الإيجابية – تحليل – 09-10-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.