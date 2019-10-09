مايكروسوفت يحاول استعادة تعافيه – تحليل – 09-10-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم مايكروسوفت MICROSOFT CORP (MSFT) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليحاول السهم الاستفادة من جديد بالدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، وقد حاول السهم البحث عن قاع صاعد بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ما أوصله للاستناد لمستوى الدعم 134.64 ، ما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي الذي ساعده على الارتداد ارتفاعاً على اثر ثبات هذا المستوى . Advertisements لهذا نحن نتوقع ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبت الدعم 134.64 ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 141.52 . الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد

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