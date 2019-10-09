شكرا لقرائتكم خبر عن فيس بوك بمنطقة مقاومة قوية – تحليل – 09-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعاد سهم فيس بوك FACEBOOK (FB) اختبار مستوى المقاومة المحوري 179.21 ، في محاولة منه لتعويض بعضاً من خسائره السابقة ، وذلك في ظل سيطرة الموجة التصحيحية الهابطة على المدى القصير ، وتأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ونلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء ، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم ، بشكل يوحي ببدء تكون دايفرجنس سلبي .

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لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أدنى مستوى 179.21 ، ليستهدف مستوى الدعم 171.80 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط