شكرا لقرائتكم خبر عن جنرال اليكتريك يعمق من خسائره - تحليل – 09-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط سهم جنرال إليكتريك GENERAL ELECTRIC CO (GE) بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي بسبب تداولاته أدنى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع تداولاته بمحاذاة خط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير ، ونلاحظ أيضاً بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية من جديد ، بعد محاولة السهم تصريف تشبعه البيعي بها .

Advertisements

لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 8.78 ، ليستهدف مستوى الدعم المهم 7.72 .

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة : هابط