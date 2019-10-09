شكرا لقرائتكم خبر عن إنتل يرتفع بتداولاته اللحظية – تحليل – 09-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم إنتل INTEL CORP (INTC) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات الحظية ، وذلك وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، مع سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى المتوسط ، وبدعم إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وقد حاول السهم في وقت سابق البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة لاكتساب زخماً إيجابياً ليساعده على التعافي .

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم بتداولاته القادمة على المدى القصير ، طيلة ثبات الدعم 48.90 ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 53.32 .

الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة ، صاعد