بدء العمل برسوم تقديم منتجات التبغ في المطاعم.. و100 ألف أعلاها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حددت لائحة رسوم تقديم منتجات التبغ، التي بدأ العمل بها رسميا أمس، 100 ألف ريال حدا أعلى لرسوم إصدار أو تجديد ترخيص نشاط تقديم منتجات التبغ في المطاعم والمقاهي، مصنفة الأمانات والبلديات إلى ثلاثة تصنيفات لأغراض تطبيق أحكام اللائحة.

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وفيما جاءت أمانات الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية وجدة في التصنيف الأول، ألزمت اللائحة المرخص له بتقديم منتجات التبغ بإيداع الرسم في الحساب المخصص لذلك مع نهاية كل شهر، مع بيانات مفصلة بفواتير المبيعات، وللبلدية اتخاذ ما يلزم من آليات وإجراءات بما يضمن التحقق من صحة ذلك.

الرسـوم السنوية لتقديم منتجات التبغ

المطاعم والمقاهي:

الأعلى: 30 ألفا

الأدنى: 5000

الأعلى: 100 ألف

الأدنى: 10000

الأعلى: 50 ألفا

الأدنى: 5000