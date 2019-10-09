الان تتابع الدولار يرتفع أمام الليرة التركية بأكثر من 0.6% مع بدء عملية عسكرية في سوريا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
ارتفع الدولار الأميركي أمام الليرة التركية بأكثر من 0.6% مع بدء عملية عسكرية في سوريا.
وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية الأربعاء مقتل مدنيين اثنين وإصابة اثنين آخرين بجروح جراء القصف الجوي التركي قرب الحدود في شمال البلاد.
قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، الأربعاء، إن تركيا أوضحت أن عمليتها العسكرية في شمال شرق سوريا ستكون محدودة مضيفاً أن من المهم عدم زعزعة استقرار المنطقة بدرجة أكبر.
واعتبر ستولتنبرغ للصحافيين أن تركيا لديها “مخاوف أمنية مشروعة” وأنها أبلغت الحلف بشأن الهجوم ضد المقاتلين الأكراد في سوريا في وقت سابق اليوم.
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