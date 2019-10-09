الأسر السعودية تشغل 2.28 مليون مسكن مملوك و1.3 مليون مستأجر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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فيما يتجاوز عدد المساكن المشغولة بأسر سعودية 3.68 ملايين وحدة سكنية، تبلغ حصة المساكن المملوكة منها 2.28 مليون مسكن تمثل نسبة 62.08%، في حين يصل عدد المستأجر إلى 1.3 ملايين وحدة تمثل نسبة 35.48%، وتستفيد أسر أخرى من 85.5 ألف مسكن يوفرها لها صاحب العمل تمثل نسبة 2.3% ، وذلك بحسب نشرة إحصاءات المساكن لمنتصف 2019، الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء.

ولا تعكس هذه الأرقام نسب تملك الأفراد للمساكن، وإنما صفة المسكن (مملوك، مستأجر، مقدم من جهة العمل) التي تقيم بها الأسرة أثناء زيارة الباحث خلال فترة المسح الميداني، ولا تشمل ما تملكه الأسرة من مساكن في أماكن أخرى.

وأظهرت نتائج النشرة من خلال البيانات السجلية لوزارة الإسكان أن أعداد المستفيدين من عقود الدعم السكني المقدمة من قبل برنامج سكني بلغت نحو 80,094 أسرة سعودية موزعة على المناطق الإدارية. ووفقا للنتائج فإن الغالبية العظمى من المساكن المشغولة بأسر سعودية تعتمد على الشبكة العامة كمصدر رئيس للكهرباء بنسبة 99.89%.

وأشارت النشرة إلى ارتفاع نسبة المساكن المشغولة بأسر سعودية من إجمالي المساكن المشغولة بأسر في المملكة إلى 64.85% مقارنة بنسبة 64.17% لمنتصف 2018، وكذلك بزيادة عن منتصف العام بنسبة 2,53%.

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وأفادت بأن نسبة المساكن المملوكة المشغولة بأسر سعودية زادت إلى 62.08% من إجمالي المساكن المشغولة بأسر سعودية مقارنة مع 60.49% في منتصف 2018.

كما زادت نسبة المساكن المملوكة المشغولة بأسر سعودية من إجمالي المساكن المشغولة بأسر سعودية (بعد استبعاد المساكن التي تم إنشاؤها بمواد بناء غير مادة المسلح كالطين، والحجر، والطوب، والبلوك) إلى 53.31%، مقارنة مع 51.70% في منتصف 2018. كما زادت نسبة المساكن المقدمة من صاحب العمل المشغولة بأسر سعودية إلى 2.32% مقارنة مع 1.72% في منتصف 2018.

في المقابل انخفضت نسبة المساكن المستأجرة المشغولة بأسر سعودية من إجمالي المساكن المشغولة بأسر سعودية إلى 35.49% مقارنة مع 37.63% في منتصف 2018.

وأوضحت النشرة أن نسبة المساكن ذات البناء المسلح المشغولة بأسر سعودية زادت إلى 89.84%، مقارنة مع 89.54% في منتصف 2018، بينما انخفضت نسبة المساكن المشغولة بأسر سعودية التي استخدم في بنائها البلوك والطوب إلى نسبة 10.15% مقارنة مع 10.44% منتصف 2018.

وتهدف نشرة إحصاءات المساكن إلى توفير بيانات عن المساكن المشغولة بأسر سعودية على مستوى المناطق، ودراسة تأثير خصائص المسكن والبيئة المحيطة بها وإيجاد قاعدة بيانات عن المساكن والاستيفاء بالمتطلبات المحلية والدولية واحتياجات المخططين والباحثين من البيانات الأساسية عن خصائص المساكن التي تتطلبها خطط التنمية، إضافة إلى توفير البيانات والمؤشرات للمساكن دوريا، وذلك لقياس التغير الحاصل في خصائص المساكن مع مرور الزمن، وإجراء المقارنات المحلية والإقليمية والدولية.