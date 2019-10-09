الناصر: أرامكو تستعيد طاقة إنتاجها القصوى نهاية نوفمبر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، المهندس أمين الناصر أن الشركة في طريقها لاستعادة الطاقة الإنتاجية القصوى للنفط عند 12 مليون برميل يوميا بحلول نهاية نوفمبر.

وقال الناصر في مؤتمر النفط والمال بلندن أمس إن الهجمات على منشأتين نفطيتين سعوديتين ليس لها أي تأثير على وضع الطرح العام الأولي للشركة، وذلك قبيل إدراج جزئي مرتقب في السوق المالية السعودية. وأضاف أن الإنتاج استقر في أكتوبر عند 9.9 ملايين برميل يوميا. وأكد أن الهجمات لم تسفر عن أي تراجع في إيرادات الشركة لأنها واصلت التوريد لعملائها كما كان مقررا.

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واستعادت أرامكو السعودية في وقت سابق طاقتها الإنتاجية للنفط إلى 11.3 مليون برميل يوميا، محققة تعافيا أسرع مما كان متوقعا بعد هجمات 14 سبتمبر على اثنتين من منشآتها النفطية.

وتسببت الهجمات الإرهابية على المنشأتين في قفزة في أسعار النفط، حيث خفضت إنتاج النفط الخام لدى أكبر مصدر في العالم للنصف بعد أن أوقفت إنتاج 5.7 ملايين برميل يوميا.

وقال الناصر في تصريحات نقلتها وكالة «رويترز» إن الهجمات أدت لارتفاع الأسعار بما يصل إلى 20% الشهر الماضي، وقد تستمر إذا لم يكن هناك رد فعل دولي مشترك. وأضاف أن غياب العزم الدولي لاتخاذ إجراء ملموس ربما يشجع مهاجمين وبالفعل يعرض أمن الطاقة في العالم لخطر أكبر.

إنتاج أرامكو