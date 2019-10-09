نشرة اكتتاب أرامكو 25 أكتوبر.. و«ساما» تتأكد من جاهزية البنوك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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فيما ينتظر أن تعلن أرامكو السعودية عن نشرة الاكتتاب للطرح العام الأولي لأسهمها في 25 أكتوبر الحالي، أجرت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» فحصا للبنوك السعودية للتأكد من جاهزيتها لهذا الطرح الضخم، والذي ستكون مرحلته الأولى في السوق المحلية.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادرها، أن نشرة الإصدار الخاصة بأرامكو ستصدر قبل نهاية الشهر الحالي.

وقالت الصحيفة الأمريكية إنه سيتم إصدار النشرة باللغة العربية في الخامس والعشرين من أكتوبر، ليتم بعدها بيومين إصدار النشرة باللغة الإنجليزية.

وبحسب المصادر نفسها، فإن عملية بناء سجل الأوامر ستتم في نوفمبر على أن يتم اتخاذ القرار النهائي بخصوص المضي قدما بالطرح بعد نتائج عملية بناء سجل الأوامر.

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وأشارت مصادر وول ستريت جورنال إلى أنه سيجري تقييم نتيجة عملية بناء سجل الأوامر والسعر المحدد لطرح أسهم أرامكو، ليتبع هذا التقييم القرار النهائي بخصوص المضي قدما بطرح حصة 1% أو 2% من أرامكو في «تداول» هذا العام.

من جهة أخرى نقلت وكالة رويترز عن مصادر لها أنه مع اقتراب الإعلان عن تفاصيل الطرح العام الأولي لشركة أرامكو، قامت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» بفحص استعداد البنوك المحلية وقدرتها على تلبية طلب المستثمرين الراغبين بالحصول على قروض من أجل الاكتتاب بهذا الطرح الضخم.

وتوقعت مصادر رويترز أن يكون هناك أكثر من 6 ملايين مستثمر من الشركات والأفراد مهتمين بالاكتتاب بأسهم أرامكو.

مراحل متوقعة لطرح أرامكو

25 أكتوبر : إصدار النشرة باللغة العربية

27 أكتوبر : إصدار النشرة باللغة الإنجليزية

نوفمبر :عملية بناء سجل الأوامر

- تقييم نتيجة عملية بناء سجل الأوامر والسعر المحدد لطرح أسهم أرامكو

- القرار النهائي في المضي قدما بالطرح بعد نتائج عملية بناء سجل الأوامر

- توقع طرح حصة 1% أو 2% من أرامكو في »تداول« هذا العام