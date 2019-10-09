القدية تؤهل 3500 شاب في السياحة والترفيه بالتعاون مع كليات التميز

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وقعت شركة القدية للاستثمار مذكرة تفاهم مع كليات التميز لإطلاق «كلية القدية للتميز والضيافة» التي من المقرر افتتاحها عام 2020، بهدف تعزيز جودة التدريب والتعليم التقني والمهني وتأهيل الكفاءات السعودية لتقليل الفجوة الموجودة حاليا بين احتياجات السوق ورأس المال البشري في قطاعات الضيافة والسياحة والترفيه.

وتضمنت الاتفاقية، التي وقعها كل من الرئيس التنفيذي لكليات التميز الدكتور فهد التويجري، والرئيس التنفيذي لشركة القدية مايكل رينينجر، تدريب وتأهيل قرابة 3500 طالب وطالبة في مجال الضيافة والسياحة والترفيه، وفي التخصصات الفرعية ذات العلاقة كالاقتصاد، والتسويق، وتنظيم الفعاليات، والطهي، والخدمات الغذائية، والجذب السياحي.

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وقال رينينجر «نبني القدية لتكون عاصمة المملكة للترفيه والرياضة والفنون، القدية شركة وطنية هدفها إثراء حياة المواطنين ، لذلك فإننا فخورون بهذه الشراكة مع (التدريب التقني وكليات التميز)، التي ستتيح لنا تدريب كوادرنا وإكسابهم المهارات والخبرات التي تؤهلهم ليصبحوا قادة المستقبل، مما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي والازدهار في المملكة».

تأهيل 3500 طالب وطالبة

مدة البرنامج 3 سنوات

سنة تحضيرية للغة الإنجليزية وعلوم الحاسب الآلي

سنتان لإكمال مرحلة الدبلوم

الكلية العالمية للسياحة والفندقة بالرياض