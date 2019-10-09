شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: 238 ألف سهم يستجيب لعرض شراء "ريفا فارما" تمهيداً للشطب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إجمالى كميات أوامر البيع المبدئية المسجلة بسوق الصفقات الخاصة على سهم شركة ريفا فارما وبلغت 238.350 ألف سهم، وذلك فى إطار شطب أسهم الشركة المصدرة من البورصة شطباً اختيارياً.

ويبلغ رأس مال ريفا فارما المصدر نحو ‏‏2.25 مليون ‏دولار موزعاً على 2.25 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 1 دولار للسهم ‏الواحد.

وكانت الجمعية العامة غير العادية، وافق بنهاية يوليو الماضى، على استكمال الإجراءات اللازمة لشطب قيد الشركة من البورصة مع فتح حساب أسهم الشطب وتحديد سعر شراء السهم 1.20 دولار.

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ويشار إلى أن الشركة حققت صافى ربح بلغ 115.42 ألف دولار منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو الماضى، مقابل 242.04 ألف دولار أرباحاً خلال نفس الفترة من العام الماضى.

وتراجعت مبيعات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجارى، حيث سجلت 2.62 مليون دولار بنهاية يونيو، مقابل 2.86 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.