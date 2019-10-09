شكرا لقرائتكم خبر عن فاروس تتوقع تسجيل معدل التضخم أقل مستوى خلال سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقعت رضوى السويفى رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس، أن يصل معدل التضخم الإجمالى فى مصر فى شهر سبتمبر إلى 0.7% شهريًا و4.7% سنويًا، بانخفاض من 6.7% سنويًا فى أغسطس، ليسجل أقل مستوى تاريخى جديد.
وأرجعت "السويفى"، فى تصريحات صحفية، أسباب توقعها التراجع إلى استقرار أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات ودعم تأثير القاعدة الحسابية، متوقعة أن يواصل معدل التضخم انخفاضه فى أكتوبر، لكن من المتوقع أن يبدأ فى الارتفاع فى شهرى نوفمبر وديسمبر 2019.
ومن المقرر أن يعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن معدل التضخم السنوى فى مصر غداً الخميس.
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