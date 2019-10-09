شكرا لقرائتكم خبر عن "الحديد والصلب": 225 مليون جنيه توفير متوقع بعد تخفيض سعر الغاز للمصانع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة الحديد والصلب المصرية، عن تحقيقها توفير يبلغ حوالى 225 مليون جنيه سنويًا من تخفيض سعر الغاز الطبيعى لمصانع الحديد، موضحة أن الشركة تستهلك 237 مليون متر مكعب سنويًا بقيمة إجمالية تصل إلى 1.1 مليار جنيه، وذلك فى حالة سعر 7 دولار لكل مليون وحدة حرارية، ولكن بعد قرار مجلس الوزراء بتخفيض سعر الغاز إلى 5.5 دولار ستصل التكلفة إلى 872 مليون جنيه.

وفى سياق آخر أعلنت شركة الحديد والصلب المصرية، عن نتائج أعمالها عن العام المالى 2018/2019 وحققت صافى خسائر بلغت 1.249 مليار جنيه مقابل 1.465 مليار جنيه بفارق 216 مليون جنيه، مرجعة أسباب زيادة الخسائر إلى احتساب مخصصات بخلاف الإهلاك طبقًا لما ورد بملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات.

وكان مجلس الوزراء، قد وافق على أسعار الغاز؛ بحيث يكون 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت، و 5,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية لصناعات: الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين.