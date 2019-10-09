مؤشرات تقلبات الليرة التركية عند ذروة 3 أسابيع مع بدء عملية عسكرية في سوريا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية لليرة التركية

قفزت مؤشرات تقلبات الليرة التركية إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع بعد أن ضعفت الليرة في أعقاب إطلاق أنقرة عمليتها عسكرية في سوريا.

وأظهرت بيانات من فينكس ارتفاع مؤشر تقلبات أسبوع واحد إلى 10.35 بالمئة، في حين قفز مؤشر عام واحد إلى 17.8 بالمئة، مسجلا أعلى مستوياته في أربعة أسابيع.