شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 09-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر النطاق الضيق بالسيطرة على تداولات زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي، والذي يحافظ على ثباته داخل القناة الهابطة، وبالتالي، لا تغيير على سيناريو الاتجاه الهابط الذي يعتمد على الثبات دون 0.6840، بينما يتواجد هدفنا التالي عند 0.6595.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6680 والمقاومة 0.6780

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط