شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 09-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر عقود خام برنت بإيجابية الآن، وقد يجري اختباراً جديداً للمقاومة المحورية 59.60 قبل الانخفاض من جديد، لنستمر بترجيح الاتجاه الرئيسي الهابط بشرط الثبات دون المقاومة المذكورة، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي الأول يتواجد عند 56.00.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 56.00 والمقاومة 59.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط