الاقتصاد

تحديث منتصف اليوم للنفط 09-10-2019

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 09-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط تداولات إيجابية ملحوظة الآن ليقترب من المتوسط المتحرك 50، حيث يتأثر السعر بإيجابية مؤشر ستوكاستيك، لكن بما أن السعر دون 54.60، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة لهذا اليوم، حيث إن اختراق هذا المستوى سيدفع السعر للتحول نحو الارتفاع والتعافي على المدى اللحظي والقصير، بينما تبدأ أهداف الموجة الهابطة المقترحة عند 51.80 وتمتد إلى 50.00 بعد كسر المستوى السابق.

 

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 50.50 والمقاومة 53.50

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تحديث منتصف اليوم للنفط 09-10-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا