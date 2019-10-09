شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 09-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط تداولات إيجابية ملحوظة الآن ليقترب من المتوسط المتحرك 50، حيث يتأثر السعر بإيجابية مؤشر ستوكاستيك، لكن بما أن السعر دون 54.60، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة لهذا اليوم، حيث إن اختراق هذا المستوى سيدفع السعر للتحول نحو الارتفاع والتعافي على المدى اللحظي والقصير، بينما تبدأ أهداف الموجة الهابطة المقترحة عند 51.80 وتمتد إلى 50.00 بعد كسر المستوى السابق.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 50.50 والمقاومة 53.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط