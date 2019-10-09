شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 09-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر الفضة تداولات إيجابية في محاولة للابتعاد عن مستوى 17.60، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد بقية اليوم، والذي يعتمد على الثبات فوق المستوى المذكور، يدعمه التحرك فوق المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي المنتظر يتواجد عند 18.40.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.50 والمقاومة 18.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد