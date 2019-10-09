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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 09-10-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب ميلاً هابطاً الآن ليختبر المتوسط المتحرك 50، ولا يزال السعر عالقاً بين مفاتيح الاتجاه التي تتمثل بالدعم 1485.00 والمقاومة 1520.00، ليبقى موقفنا الحيادي قائماً حتى الآن، بانتظار اختراق أحد هذين المستويين لتحديد الأهداف التالية بشكل أوضح، مع الإشارة إلى أن تفاصيل الأهداف المتوقعة من الاختراق موضحة في تقريرنا الصباحي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1485.00 والمقاومة 1525.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي
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