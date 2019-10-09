الاقتصاد

تحديث منتصف اليوم للذهب 09-10-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب ميلاً هابطاً الآن ليختبر المتوسط المتحرك 50، ولا يزال السعر عالقاً بين مفاتيح الاتجاه التي تتمثل بالدعم 1485.00 والمقاومة 1520.00، ليبقى موقفنا الحيادي قائماً حتى الآن، بانتظار اختراق أحد هذين المستويين لتحديد الأهداف التالية بشكل أوضح، مع الإشارة إلى أن تفاصيل الأهداف المتوقعة من الاختراق موضحة في تقريرنا الصباحي.

 

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1485.00 والمقاومة 1525.00

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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