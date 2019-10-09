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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 09-10-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار صعوداً ليختبر المقاومة المحورية 1.2295 وارتد هبوطاً من هناك، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً لهذا اليوم، والذي يعتمد على الثبات دون المستوى المذكور، مع الإشارة إلى أن كسر 1.2215 سيسهّل مهمة السعر بتحقيق هدفنا السلبي التالي الذي يتواجد عند 1.2100.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2120 والمقاومة 1.2295
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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