شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 09-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار صعوداً ليختبر المقاومة المحورية 1.2295 وارتد هبوطاً من هناك، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً لهذا اليوم، والذي يعتمد على الثبات دون المستوى المذكور، مع الإشارة إلى أن كسر 1.2215 سيسهّل مهمة السعر بتحقيق هدفنا السلبي التالي الذي يتواجد عند 1.2100.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2120 والمقاومة 1.2295

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط