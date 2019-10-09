- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 09-10-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج اليورو مقابل الدولار تداولات إيجابي اليوم ليقترب من مقاومة القناة الهابطة، ويبدأ بالانخفاض الآن، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً لهذا اليوم، والذي يستهدف مستوى 1.0857 كمحطة رئيسية تالية، مع التذكير بأن استمرار الانخفاض المتوقع يشترط ثبات الإغلاق اليومي دون مستوى 1.1020.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0860 والمقاومة 1.1040
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بشكل إجمالي
كانت هذه تفاصيل خبر تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 09-10-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.