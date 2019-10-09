شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 09-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج اليورو مقابل الدولار تداولات إيجابي اليوم ليقترب من مقاومة القناة الهابطة، ويبدأ بالانخفاض الآن، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً لهذا اليوم، والذي يستهدف مستوى 1.0857 كمحطة رئيسية تالية، مع التذكير بأن استمرار الانخفاض المتوقع يشترط ثبات الإغلاق اليومي دون مستوى 1.1020.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0860 والمقاومة 1.1040

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بشكل إجمالي