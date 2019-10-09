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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يصمد فوق الدعم– تحليل -9-10-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اضطر سعر النحاس بتداولات يوم أمس لتقديم بعض الارتداد التصحيحي الهابط مقتربا بذلك من الدعم المحوري الممتد نحو 2.5500, ثبات هذا الدعم يؤكد استعداده لتجديد المحاولات الصاعدة لننتظر بذلك انجذابه نحو مستوى 2.5900 وصولا لمستوى تصحيح 38.2% فيبوناتشي والمتمركز عند 2.6200.
تحرر مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع البيع يعزز ترجيحنا الصاعد للفترة الحالية بتقديمه لعزم إيجابي جديد وليزيد بذلك من فرص وصول السعر نحو الأهداف المنتظرة سابقا.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.5500 و 2.6200
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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