شكرا لقرائتكم خبر عن البلاتين محصور ضمن النطاق السلبي– تحليل - 9-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا جديد لدى سعر البلاتين حتى هذه اللحظة ليستمر بتقديم تداولات مختلطة ضمن النطاق السلبي, نذكر بأن السيناريو الهابط سيبقى قائم ما لم يتم اختراق الحاجز المستقر عند 915.00 وليزيد ذلك من فرص الوصول نحو الهدف الرئيسي الممتد حاليا نحو 845.00. استمرار تذبذب مؤشر ستوكاستيك دون مستوى 50 يعزز الترجيح السلبي بتقديمه لعزم سلبي إضافي ليسهل بذلك محاولة تجديد السعر للمحاولات السلبية خلال الفترة القريبة. Advertisements نطاق التداول المتوقع ما بين 915.00 و 845.00 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البلاتين محصور ضمن النطاق السلبي– تحليل - 9-10-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.