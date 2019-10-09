شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يستجيب لإيجابية ستوكاستيك- تحليل - 9-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم

أعلن سعر الزوج عن تأجيله بشكل مؤقت للهجوم السلبي نظرا لتعرضه لضغوط إيجابية مفاجئة باندفاع مؤشر ستوكاستيك فوق مستوى 50 ما سبق قد يجبر السعر على اختبار المقاومة الأولية المستقرة عند 118.40 ومن ثم ليبدأ بتجديد المحاولات السلبية المنتظرة سابقا.

أما في حال تسلل السعر مباشرة دون مستوى 117.10 فإن ذلك سيؤكد استعداده لاستهداف مستويات سلبية جديدة بتداولات الفترة المتوسطة بانجذابه نحو 116.50 وصولا للدعم الرئيسي المستقر عند 115.80.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 118.40 و 117.10

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط