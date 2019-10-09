شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة هونج كونج تتراجع عن شراء «لندن» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت بورصة هونج كونج للأوراق المالية أمس الثلاثاء الانسحاب من صفقة الاستحواذ على بورصة لندن للأوراق المالية.
أعلن ذلك تشارلز لي الرئيس التنفيذي لشركة هونج كونج للأوراق المالية في رسالة عبر الإنترنت أمس، مشيراً إلى عدم تجاوب بورصة لندن مع العرض الذي قدموه.
كانت بورصة هونج كونج قد عرضت 31.6 مليار جنيه إسترليني (39 مليار دولار)، وهو العرض الذي كان موضع تشكك منذ البداية لأن بورصة لندن كانت أعلنت اعتزامها شراء شركة خدمات البيانات «رينيتف» من مؤسستي «تومسون رويترز» و«بلاكستون جروب». (د ب أ)
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