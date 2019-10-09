شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المصرية للاتصالات ضمن القيادات الأكثر تأثيرًا فى مجال مراكز البيانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت مجلة "داتا إيكونومى" فى عددها الصادر هذا الشهر تقريرًا حول أهم 50 شخصية قيادية فى مجال مراكز البيانات والحوسبة السحابية والذين كان لهم إسهامًا واضحًا فى هذا المجال فى القارة الأفريقية.

وأبرزت المجلة فى تقريرها دور المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات كواحد من القيادات الخمسين الأكثر تأثيرًا في مجال مراكز البيانات والحوسبة السحابية في القارة السمراء خلال الفترة الماضية.

وعرضت المجلة تقريرًا موجزا عن أهم محطات المهندس عادل حامد منذ عمله نائبًا لرئيس الشركة للدولي والمشعلين، وحتى توليه منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة في يناير 2019، مشيرة إلى امتلاك المصرية للاتصالات لأهم وأكبر مراكز البيانات في المنطقة.