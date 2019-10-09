شكرا لقرائتكم خبر عن كبرى شركات التجارة العالمية تتوقع انخفاض أسعار النفط فى 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رؤساء كبرى شركات التجارة العالمية فيتول وترافيجورا وجنفور في مؤتمر النفط والمال السنوي بلندن اليوم الأربعاء إن أسعار النفط ستتراجع العام القادم إلى نحو 50 دولارا للبرميل نظرا لتباطؤ الطلب العالمي على الخام.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كبرى شركات التجارة العالمية تتوقع انخفاض أسعار النفط فى 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.