شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزى الليبى: إيرادات ليبيا النفطية 16 مليار دولار فى أول 9 أشهر من 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال البنك المركزى اليوم الأربعاء إن إيرادات ليبيا النفطية بلغت 22.7 مليار دينار ليبى (16.09 مليار دولار) فى أول تسعة أشهر من العام.

وذكر البنك المركزى ومقره طرابلس أن إجمالى الإنفاق الحكومى فى هذه الفترة بلغ 29.26 مليار دينار متجاوزا إجمالى الايرادات البالغ 24.57 مليار دون ذكر أرقام العام الماضى للمقارنة.

وفى الشهر الماضي، قال البنك المركزى إن إيرادات ليبيا من النفط أول ثمانية أشهر من العام بلغت 20.2 مليار دينار ليبي.

وليبيا مقسمة بين حكومتين متنافستين فى طرابلس والشرق، حيث يوجد بنك مركزى مواز ما يجعل الحصول على بيانات دقيقة على الصعيد الوطنى أمرا صعبا.

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ولكن البنك المركزى فى طرابلس يسيطر على إيرادات النفط، التى تحول له من المؤسسة الوطنية للنفط وتمثل الجانب الأكبر من دخل البلاد.

وقالت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا ومقرها طرابلس الأسبوع الماضى إنها خصصت 1.5 مليار دينار ليبى (1.06 مليار دولار) للمؤسسة الوطنية للنفط لمواصلة إنتاج الخام فى 2019-2020، وذلك بحسب قرار اطلع عليه الصحفيون.

وسبق أن اشتكت المؤسسة مرارا فى السابق من أنها لا تتلقى تمويلا كافيا من حكومة الوفاق الوطني.

ويبلغ إنتاج ليبيا الحالى من النفط نحو 1.3 مليون برميل يوميا.

وشهد إنتاج النفط فى ليبيا عضو أوبك تقلبات حادة فى الأعوام الأخيرة بسبب الهجمات والاحتجاجات والصراع السياسى وسط الاضطرابات التى أعقبت انتفاضة 2011.