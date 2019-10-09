شكرا لقرائتكم خبر عن بي.آر.إف البرازيلية تعلن عن خضوع مصنعها فى أبوظبى للتدقيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة تصنيع الأغذية البرازيلية بي.آر.إف، اليوم، الأربعاء، إن مصنعها في أبوظبي يخضع لعملية تدقيق جارية، بعد أن ذكرت صحيفة فالور إيكونوميكا المحلية أن السعودية حظرت شراء منتجات الشركة.

وأضافت الشركة أن المصنع ما زال مفتوحا خلال عملية التدقيق لخدمة بقية الأسواق، وأن التوريد لمنطقة الخليج مضمون بفضل مخزوناتها في المنطقة.