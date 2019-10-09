التفاصيل الكاملة لمسابقة 120 ألف معلم.. رابط التقديم والشروط والأوراق المطلوبة وطريقة التسجيل

كتب: ضياء السقا

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عن فتح باب التسجيل في مسابقة الوزارة لتعيين 120 ألف معلم، بهدف سد عجز المعلمين في المدارس للعام الدراسي الحالي 2019 -2020، بعقود مؤقتة.

رابط التسجيل:

وأطلقت الوزارة، الأربعاء، أكبر بوابة عربية إلكترونية لتسجيل الوظائف المؤهلة للعمل بالمدارس الحكومية والخاصة بجمهورية مصر العربية؛ وهى www.egmoe.org ،ويستمر التقديم لمدة 10 أيام إلكترونيا.

وأعلن شوقي أنه من خلال البوابة العربية الإلكترونية ستستعين الوزارة بـ120ألف معلم للتعاقد لمدة عام يجدد لمدة 3 أعوام ويتم تقديم الأوراق المطلوبة على البوابة بدون تدخل لأى عنصر بشرى، وبدون الاستعانة بموازنة الدولة، موضحًا أن وزارة التربية والتعليم ستقوم بتمويل هذه التعاقدات من مواردها المالية، علمًا بأن تكلفة التعاقد لمدة عام تبلغ حوالى مليار و600 مليون جنيه، وأن هناك أفضلية لمن تم الاستعانة به من المعلمين في المسابقة الماضية.

وتابع: "العجز في المعلمين يقدر بـ320 ألف معلم، وأنه من الممكن الاستعانة بمن تقدموا بأوراقهم"، مشيرًا إلى أنه في إطار إجراءات الوزارة لتحقيق الانضباط المدرسي، ومحاربة الإرهاب، فقد صدر قرار بفصل عدد 1070 مُعلم مُنتمين للجماعات المُحظورة وعليهم أحكام قضائية بعد استكمال كافة الإجراءات القضائية وبدأت الوزارة في تطبيق العديد من الآليات للتطهير الداخلي؛ حفاظًا على مستقبل طلاب مصر، وحمايتهم من أفكار قد تؤذيهم.

من جانبه قال، الدكتور محمد عمر نائب الوزير لشئون المعلمين إن هناك شروطًا جديدة للتقدم لوظائف المعلمين وهى أن يكون عضو نقابي، وأن يكون حاصلًا على الشهادات المهارية"، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق مع مؤسسات دولية لتدريب المعلمين وحصولهم على هذه الشهادات.

وأكد عمر على أن البوابة سوف تتيح فترة ثلاث شهور لاستكمال البيانات المطلوبة لمن تم اختياره ليصبح معلمًا، أما من لم يستكمل بياناته خلال المدة المسموح بها لن يتم استكمال إجراءاته، ويؤخذ من يليه على البوابة الإلكترونية، مشيرًا إلى أنه سوف تتاح خاصية الكول سنتر، والواتس آب للردود على كافة التساؤلات بدءًا من يوم الأربعاء القادم، كما أن هناك مرحلة لتلقى التظلمات، مؤكدًا أن نظام البوابة مصمم لعمل عملية تنقية أولًا بأول للبيانات غير الصحيحة، وهناك مساحة مخصصة لرفع السيرة الذاتية.

شروط المسابقة:

1- يجب أن يكون المعلم المتقدم عضوًا نقابيًا بجانب الشهادات المهارية التي سيجرى مراجعتها إلكترونيًا، وبالنسبة لمعلمي التربية الرياضية يشترط عضويتهم بالاتحادات الرياضية بمختلف أنواعها.

2- يفضل خريجي كليات التربية في التخصصات المطلوبة، ثم تربية عام، ثم مؤهل عالٍ في التخصص المطلوب بشرط أن يكون حاصلا على دبلومة تربية.

3- الحصول على المؤهل المناسب وخاصة المؤهل التربوي.

4- من يعملون الوظائف الحكومية "تعيين أو تعاقد" لا تنطبق عليهم شروط مسابقة المعلمين 2019/2020 في وزارة التربية والتعليم.

5- يجب أن يكون المتقدم حسن السمعة.

6- على المتقدم في مسابقة المعلمين 2019/2020 أن يكون من مقيمي المربع السكني للإدارات التعليمية المتقدم لها.

7- وأخيرًا، لضمان عدم استغلال النفوذ، يجب ألا يكون المتقدم قريب لأحد القيادات التعليمية.

8. سيتم الخضوع لاختبارات نفسية في الجهاز الطبي للقوات المسلحة.

9. سيخضع المتقدمين لاختبارات بالمركز الثقافي البريطاني.

10. سيتم التحري أمنيا ومعلوماتيا على المتقدمين.

11. لن يتم قبول أصحاب الأفكار الهدامة والمنتمين للجماعات الإرهابية، والمختلين نفسيا.

الأورق المطلوبة:

1- صورة بطاقة الرقم القومي ومثبت فيها محل الإقامة وأن يكون تاريخ صدورها لا يقل عن عام من تاريخ إعلان مسابقة المعلمين 2019/2020 لتعيين 120 ألف معلم بوزارة التربية والتعليم.

2- أصل المؤهل الدراسي.

3- "فيش" صحيفة الحالة الجنائية والقيد العائلي

4- شهادة الانتهاء من الخدمة العسكرية للذكور.

5- أما الإناث شهادة الانتهاء من الخدمة العامة.

راتب الفائزين بالمسابقة:

صرح الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم للمعلمين، بأن راتب المعلم الذي سيتم اختياره للتدريس في مسابقة وزارة التربية والتعليم لتعيين 120 ألف معلم في وزارة التربية والتعليم لن يقل عن رواتب معلمي المسابقة السابقة، مشيرًا إلى أن أجر المعلمين المؤقتين المتعاقد معهم في المسابقة السابقة كانت عبارة عن مكافأة شاملة وليست أجرًا أساسيًا (نظرًا للعقد) وقيمتها حوالي 1120 جنيه، ولم تقل المكافأة عن المبلغ السابق الإشارة إليه 1000 جنيه بعد تطبيق الخصومات المقررة قانونيًا.

وأشار نائب وزير التربية والتعليم للمعلمين إلى أنه سيتم التعاقد مع 120 ألف معلم وإداري لمدة عام دراسي ينتهي مرحليا مع نهاية الفصل الدراسي الثاني وفق المرحلة التعليمية، في مسابقة وزارة التربية والتعليم لتعيين 120 ألف معلم.

خطوات التقديم في المسابقة:

هناك عدة خطوات يجب اتباعها عند التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2020/2019، وهي كالتالي:

- على المُتقدم كتابة الرقم القومي، ثم تاريخ الميلاد، والمحافظة المقيم بها، وجنسه (ذكر/أنثى).

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- ثم على المُتقدم كتابة اسم المدرسة التي يرغب في التعيين بها، ونوعية الوظيفية، ثم الضغط على كلمة دخول بالموقع.

شروط وتعليمات للدخول إلى بوابة التوظيف الإلكترونية:

- تعبئة الطلب إلكترونيا، والموافقة على التعليمات العامة والشروط الخاصة بعد الاطلاع على الأدلة ذات العلاقة في البوابة الإلكترونية، فأنت توافق على الدخول في عقد ملزم قانونيًا مع البوابة.

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- إرفاق صورة ضوئية من المستندات المطلوبة في صيغة ملف JPEG / PDF بحد أقصى 2MB مع الاحتفاظ بالأصل لتقديمه عند الطلب.

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- يستبعد كل ترشيح لم يستوفِ متطلبات الترشيح.

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ملاحظات هامة:

-تستغرق مدة مراجعة مستندات المتقدمين لشغل وظيفة معلم 10 أيام مع الجهات المختصة، على أن ترسل رسالة إلكترونية لكل معلم ينطبق عليه الشروط في التعيين، من البوابة تطلب منه الذهاب إلى المدرسة التي سيتسلم فيها عمله الجديد وسيجد عقده هناك.

-يمنح المعلم 3 أشهر لاستكمال أوراقه، وفي حالة عدم استكماله يتعرض للفصل وتعيين الذي يليه.

- البوابة الإلكترونية ستوفر فرص تعيين شهريا.

- ستكلف المسابقة الوزارة 1.600 مليار جنيه.

- البوابة ستتيح فترة ثلاث شهور لاستكمال البيانات المطلوبة لمن تم اختياره ليصبح معلمًا، أما من لم يستكمل بياناته خلال المدة المسموح بها لن يتم استكمال إجراءاته، ويؤخذ من يليه على البوابة الإلكترونية.