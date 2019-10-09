شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تفوز بجائزة التحالف العالمى لتكنولوجيا المعلومات فى الاتصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فازت مصر بجائزة التحالف العالمى لتكنولوجيا المعلومات والخدمات (WITSA) للتميز فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لعام 2019 للشمول الرقمى، وتسلمت الجائزة الدكتورة عبير شقوير مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمسؤولية المجتمعية والخدمات.

وذلك خلال الحفل الذى نظمه التحالف أمس خلال فعاليات المؤتمر العالمى لتكنولوجيا المعلومات فى مدينة يريفان بدولة أرمينيا الذى حضره نيكول باشينيان رئيس وزراء أرمينيا، بالإضافة إلى 20 وزير للاتصالات، وأكثر من 5 آلاف متخصص من خبراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من 80 دولة حول العالم.

وحصلت مصر على هذه الجائزة ممثلة فى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروعها "التعلم مدى الحياة للأشخاص ذوى الإعاقة"، فى مجال بناء القدرات والتوظيف فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة، حيث يعد هذا المشروع هو الأول من نوعه فى مصر، وهو يتواءم مباشرة مع سياسات الحكومة المصرية لتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة، وتحسين نوعية حياتهم من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، ويتم تنفيذ هذا البرنامج فى إطار الاستراتيجية الشاملة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة من خلال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتمنح هذه الجائزة للبرامج والمبادرات المتميزة التى تساعد الأشخاص ذوى الإعاقة وغيرهم ممن يواجهون عدد من التحديات أمام الاندماج الاجتماعي، كما تمنح للحلول التى تتيح إمكانية الوصول لأولئك الأفراد الذين لم يتمكنوا من الاستفادة من أدوات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالشكل التقليدي، كما تمنح الجائزة لأفضل الحلول المبتكرة التى توفر فرص عمل متميزة من خلال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

والمشروع يتكون من منحتين رئيسيتين (تم الإعلان عن كلاهما بناءً على طلب الأشخاص ذوى الإعاقة)، فبينما تهدف الأولى إلى القضاء على الأمية فى مجال تكنولوجيا المعلومات، فإن هدف الثانية هو تأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة لفرص عمل محددة متعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

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و WITSA هى اتحاد رائد لأعضاء اتحادات صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أكثر من 80 دولة / اقتصاد فى جميع أنحاء العالم. يمثل أعضاء WITSA أكثر من 90% من سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات العالمي، يتم تقديم جوائز التميز العالمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لعام 2019 لاختيار مستخدمين ومقدمى الخدمات الذين يعرض استخدامهم وتطبيقاتهم للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إنجازًا استثنائيًا، يتم ترشيح المرشحين لهذه الجوائز من قبل خبراء تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من جميع أنحاء العالم الذين يضمون حوالى 80 دولة.